Güzel Oyuncu Beren Saat'ten Görkemli Lansman!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en ikonik aktrislerinden biri olan Beren Saat uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı müzikal kariyerinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı ilk single çalışmasıyla müzik dünyasına göz kırpan güzel oyuncu bu kez tamamı küresel standartlarda hazırlanan ilk stüdyo albümünü görkemli bir geceyle görücüye çıkardı. Sanat ve cemiyet hayatının akın ettiği lansmanda albümün müzikal kalitesi kadar sunum biçimi de büyük bir devrim niteliğindeydi.

Oyuncu Beren Saat geçtiğimiz şubat ayında yayımladığı ilk şarkısı CapitaliZoo ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Saat'in 18 Haziran'da yayımlanacak ilk albümü Exuberance'ın lansmanında ilk kez dinleyiciyle buluştu.

Ünlüler Geçidi



Beren Saat'i bu heyecan dolu gecesinde sanatçı dostları ve ailesi yalnız bırakmadı. Katılan davetlilerin adeta büyülendiği lansman Türkiye'de daha önce denenmemiş bir teknolojik deneyime de ev sahipliği yaptı. Albümdeki çok katmanlı yapının en ince detayına kadar hissedilmesi sağlandı.

Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Boran Kuzum, Esra Dermancıoğlu, Gülcan Arslan, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Burak Kut ve Ayfer Dönmez gibi ünlü isimlerin dinleyiciler arasında yer aldığı gecede albümde yer alan şarkılar Türkiye'de ilk kez uzamsal ses deneyimiyle dinletildi.

Grammy Ödüllü Dev Kadroyla Global Pop Sahnesine Adım

Sadece Türkiye sınırlarında kalmayıp evrensel bir hit potansiyeli taşıyan Exuberance albümü arkasındaki şampiyonlar ligi gibi kadrosuyla dikkat çekiyor. Eşi Kenan Doğulu'nun vizyoner yapımcılığıyla şekillenen albüm dünya standartlarında bir prodüksiyon kalitesine sahip.

Sinematik prodüksiyonu ve duygusal anlatımıyla dikkat çeken Exuberance Beren Saat'i global pop sahnesinde yeni ve cesur bir ses olarak konumlandırıyor. Ortak yapımcılığını Kenan Doğulu'nun üstlendiği projenin miksleri Grammy ödüllü mühendis Brendan Morawski tarafından gerçekleştirilirken bas gitarda Michael League yer alıyor. Canlı stüdyo kayıtlarıyla şekillenen çok katmanlı müzikal yapısı Exuberance'ın güçlü ve özgün karakterini ortaya koyuyor.

Oyunculuktaki muazzam başarısını müzik sahnelerine taşımaya kararlı olan Beren Saat'in cesur tarzı ve şarkılardaki derin sinematik anlatımı lansmana katılan müzik otoritelerinden tam not aldı. 18 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayında olacak albüm şimdiden müzik listelerini altüst edeceğinin sinyallerini verdi.