Pınar Deniz'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı "Yargı" dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğu ile gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım'laa mutlu bir ilişki sürdürüyor ve ilişkilerini her fırsatta dile getiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça dikkat çeken Pınar Deniz'in bu platformdan elde ettiği gelir ortaya çıktı.

"Pınar Deniz'in Yargı dizisindeki Ceylin karakteri büyük bir hayran kitlesi tarafından seviliyor ve bu, oyuncunun popülerliğini artırıyor. Ayrıca yurt dışında da takipçi kitlesi büyümeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun, sadece 15 saniyelik bir reklam için 150 bin TL kazandığı iddia ediliyor."