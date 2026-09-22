Pınar Deniz'in Londra Moda Haftası'ndaki Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklattı!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler, en beğenilen ve her projesiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncularından Pınar Deniz kariyerindeki uluslararası adımlarıyla ve kusursuz tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemdeki başarılı projelerinin yanı sıra duru güzelliği ve moda dünyasındaki etkileyici duruşuyla da magazin kulislerinin odağında yer alan ünlü oyuncu bu kez katıldığı prestijli bir etkinlikte tüm bakışları üzerinde topladı. Dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Londra Moda Haftası'na katılan Pınar Deniz şıklığı ve zarafetiyle moda otoritelerinden tam not aldı.

Londra Sokaklarında Tarzıyla Rüzgar Estirdi

Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği Londra Moda Haftası'nda heyecanla takip edilen Pınar Deniz etkinliğin en çok konuşulan Türk konuklarından biri olmayı başardı. Moda haftasının enerjisine son derece uyum sağlayan ve kendine has tarzıyla göz kamaştıran güzel oyuncu kombinindeki detaylarla da adeta büyüledi. Etkinlik boyunca verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü yıldızın kusursuz fiziği ve doğal güzelliği hayranlarından binlerce övgü dolu yorum ve beğeni aldı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Kombininin Toplam Bedeli Dudak Uçuklattı

Moda haftasında tercih ettiği parçalarla adeta bir stil ikonu gibi parlayan Pınar Deniz'in şıklığının arkasındaki detaylar ve kıyafetlerinin fiyat etiketleri de kısa süre içinde magazin kulislerinde merak konusu oldu. İngiltere'nin ikonik lüks moda devlerinden Burberry markasını tercih eden ünlü oyuncunun üstündeki parçaların toplam bedeli adeta dudak uçuklattı. Moda meraklılarının yakın markaja aldığı o şık kombinin detayları şu şekilde:

Burberry Marka Trençkot: Klasik ve zamansız tarzıyla dikkat çeken lüks trençkotun fiyatı 3.150 dolar (yaklaşık 153.780 TL)

Burberry Marka Çanta: Kombini kusursuz bir şekilde tamamlayan şık çantanın fiyatı ise 1.995 dolar (yaklaşık 97.390 TL)

Toplamda yaklaşık 250 bin TL'yi bulan bu iddialı ve lüks kombiniyle Londra sokaklarında fırtınalar estiren Pınar Deniz hem oyunculuk kariyerindeki uluslararası vizyonunu hem de moda dünyasındaki güçlü duruşunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Takipçileri tarafından hem oyunculuğu hem de giyim tarzı büyük bir beğeniyle takip edilen ünlü oyuncunun bu ihtişamlı tarzı uzun süre konuşulacağa benziyor.