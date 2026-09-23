Pelin Akil Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Televizyon ve dijital platform projelerinde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Pelin Akil yeni sezonda iddialı bir yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ARC Film'in TOD platformu için çekeceği ve şimdiden büyük merak uyandıran Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken projenin başrol oyuncularından biri daha resmi olarak açıklandı.

Güçlü Kadro ve İddialı Senaryo

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Serdar Gözelekli'nin oturduğu ilk aşamada kod adı Narsist olarak duyurulan 10 bölümlük mini dizinin senaryosu ise Türk televizyonlarının aranan kalemleri Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak imzasını taşıyor. Güçlü hikayesi ve dikkat çeken prodüksiyonuyla şimdiden magazin ve dizi kulislerinin odağına yerleşen projede Pelin Akil yapımcılarla el sıkışarak başrol kadrosundaki yerini aldı.

10 Ekim'de sete çıkması planlanan dizide hayranlarının karşısına bambaşka bir karakterle çıkmaya hazırlanan Pelin Akil hikayenin kilit isimlerinden Işıl karakterine hayat verecek. Senaryo gereği inşaat mühendisi Uygar'ın (Tolgahan Sayışman) eşi ve çiftin kızı Melisa'nın annesi olarak izleyiciyle buluşacak olan Akil canlandıracağı Işıl karakterinin derinliğiyle adından çok söz ettirecek. Hikayenin merkezinde yer alacak olan Işıl; güçlü duruşu bir güç savaşçısı olması ve narsist yapısıyla dizinin tansiyonunu her an yüksek tutacak.

Tolgahan Sayışman ile Başrolleri Paylaşacak

Türk dizilerinin aranan yüzlerinden Tolgahan Sayışman ile başrolü paylaşacak olan Pelin Akil'in bu iddialı dijital projede sergileyeceği performans şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Dijital platformlarda art arda hayata geçirilen nitelikli işlere bir yenisini ekleyecek olan Ölüm Bizi Ayırana Dek güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle ekim ayında başlayacak olan çekimlerinin ardından TOD ekranlarında izleyiciyle buluşacak.