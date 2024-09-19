Pınar Deniz'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. İki yıldır aşk yaşayan çift, gelen bebek haberinin ardından nikah masasına oturdu. Ancak Pınar Deniz’in gelinliği sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik tercih eden Pınar Deniz’in kıyafeti, “özensiz” ve “sade” bulundu. Gelinliğin fiyatı ise tam 165 bin TL! Kaan Yıldırım’ın beyaz ceketli damatlığı ise 350 bin TL olarak açıklandı, bu da eleştirilerin dozunu arttırdı.

Gelinliğinin beğenilmemesiyle ilgili sorulara havaalanında yanıt veren Pınar Deniz, “O kadar üstüne düşünmedik, son anda aldık. Sadece keyfimize baktık” diyerek eleştirilere karşılık verdi. Düğünde, Pınar Deniz’in ailesinin yer almaması da dikkat çekti.

Çift, törene ait kareleri “17.09.2024” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.