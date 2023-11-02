Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, "Yargı" dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle Latin Amerika'nın Emmy Ödülleri olarak bilinen Produ Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu prestijli ödüller, Latin Amerika ve İspanya'yı kapsayan, İspanyolca yayıncılık dünyasının en büyük ödüllerinden biridir. Ödül töreni 1 Kasım'da gerçekleşti.

Pınar Deniz, "Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldıktan sonra teşekkür videosuyla ödül törenine katıldı.

Kanal D'de üçüncü sezonuyla yayınlanan "Yargı" dizisi, hem Avrupa, Asya, Orta Doğu hem de Latin Amerika'da büyük bir ilgi gördü ve izleyicilerin ve eleştirmenlerin favorisi haline geldi. Bu başarısıyla uluslararası bir fenomen haline geldi.

Ayrıca, "Yargı" dizisi geçtiğimiz ay Amerikan Televizyon Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovella" kategorisinde Türkiye'den tek aday olarak gösterilmişti.