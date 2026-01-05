Pınar Deniz’den "Zor" İtirafı: "Kaan Olmasa Çok Zorlanırdım!"

Pınar Deniz'den samimi annelik açıklaması! "Çocuk büyütmek çok zormuş" diyen Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım'a övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu ne zaman setlere dönüyor? İşte detaylar...

Pınar Deniz’den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2026 11:07

"Yargı" dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Pınar Deniz, anne olduktan sonraki hayatına dair ilk kez bu kadar içten açıklamalarda bulundu. 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile Roma'da evlenen ve geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Fikret'i kucağına alan güzel oyuncu, anneliğin "madalyonun öteki yüzünü" anlattı.

"Dışarıdan Göründüğü Gibi Değil"

Bebek sahibi olduktan sonra hayatının tamamen değiştiğini vurgulayan Deniz, annelik sürecinin zorluklarına dikkat çekti. Özellikle yalnız çocuk büyüten kadınlara olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Çocuk büyütmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş. Desteği olmayan bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok zormuş..."

5 Kardeşli Evden Gelen Şaşkınlık

Kendisinin de kalabalık bir ailede büyüdüğünü hatırlatan Pınar Deniz, annesinin yükünü şimdi daha iyi anladığını belirtti:

  • Anneye Teşekkür: "Biz 5 kardeşiz. Annem bizi nasıl büyütmüş acaba? Şimdi anlıyorum."

  • Kaan Yıldırım Desteği: "Kaan olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş ve iyi bir babaya sahip olmak, bir annenin başına gelebilecek en güzel şey."

Setlere Dönüş Müjdesi

Oğlu Fikret ile vakit geçirmek için bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, hayranlarına bekledikleri haberi de verdi. Pınar Deniz, bu aydan itibaren yeniden çalışmaya başlayacağını ve setlere döneceğini açıkladı.

Benzer Haberler
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı!
Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi! Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
Ayşe Şeyma Keten’den İbrahim Selim İtirafı: Ayşe Şeyma Keten’den İbrahim Selim İtirafı: "Gözlerin Işıldamasının Karşılığını Onda Buldum"
Ece Vahapoğlu’ndan Güzel Haber: Ece Vahapoğlu’ndan Güzel Haber: "Operasyonum Başarıyla Geçti"
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor? Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: Settar Tanrıöğen’den Korkunç İtiraf: "Beynim Kanarken Sahnemi Bitirmeye Çalıştım!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu:
  • 31-12-2025 13:52

Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"