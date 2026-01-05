Pınar Deniz’den "Zor" İtirafı: "Kaan Olmasa Çok Zorlanırdım!"

"Yargı" dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Pınar Deniz, anne olduktan sonraki hayatına dair ilk kez bu kadar içten açıklamalarda bulundu. 2024 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile Roma'da evlenen ve geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Fikret'i kucağına alan güzel oyuncu, anneliğin "madalyonun öteki yüzünü" anlattı.

"Dışarıdan Göründüğü Gibi Değil"

Bebek sahibi olduktan sonra hayatının tamamen değiştiğini vurgulayan Deniz, annelik sürecinin zorluklarına dikkat çekti. Özellikle yalnız çocuk büyüten kadınlara olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Çocuk büyütmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş. Desteği olmayan bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok zormuş..."

5 Kardeşli Evden Gelen Şaşkınlık

Kendisinin de kalabalık bir ailede büyüdüğünü hatırlatan Pınar Deniz, annesinin yükünü şimdi daha iyi anladığını belirtti:

Anneye Teşekkür: "Biz 5 kardeşiz. Annem bizi nasıl büyütmüş acaba? Şimdi anlıyorum."

Kaan Yıldırım Desteği: "Kaan olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş ve iyi bir babaya sahip olmak, bir annenin başına gelebilecek en güzel şey."

Setlere Dönüş Müjdesi

Oğlu Fikret ile vakit geçirmek için bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, hayranlarına bekledikleri haberi de verdi. Pınar Deniz, bu aydan itibaren yeniden çalışmaya başlayacağını ve setlere döneceğini açıkladı.