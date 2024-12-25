Pınar Deniz'den, Kaan Yıldırım'a romantik kutlama

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, 38. yaş gününü eşi Pınar Deniz’in romantik bir mesajıyla kutladı. Çift, geçtiğimiz 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşen görkemli bir törenle dünya evine girmişti.

"İyi ki Doğdun da Beni Buldun"

Pınar Deniz, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Deniz, Kaan Yıldırım’ı öperken çekilmiş samimi bir fotoğrafa, “Benim canım… İyi ki doğdun da beni buldun” notunu ekledi.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Deniz’in bu duygusal paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranlar, çifte mutluluk dilerken “Aşkın en güzel hali” ve “Siz ne kadar uyumlu bir çiftsiniz” gibi yorumlarla destek verdi.