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Pınar Deniz’den Filistin paylaşımı…

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan güzel yıldız, "Bakamıyorum, kalbim acıyor bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor." ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz’den Filistin paylaşımı…
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2023 11:07

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesapları üzerinden İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi. Deniz, duygularını paylaştığı bir paylaşımda bulunarak dünyanın bu zulme neden sessiz kaldığını sorguladı.

Deniz, "Bakamıyorum, kalbim acıyor bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor." ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu ve takipçileriyle paylaştığı duygularına destek mesajları yağdı.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da Pınar Deniz'e katılarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi.

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