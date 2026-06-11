Pınar Deniz'den Eşi Kaan Yıldırım Hakkında Samimi İtiraflar!

Geçtiğimiz aylarda anne olan ve bir süredir vaktini bebeğine ayıran ekranların ve sinemanın parlayan yıldızı Pınar Deniz setlere muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Türk sinemasının dehası Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesinde yer alacağını ilk kez duyurdu. Doğumdan sonra Nuri Bilge Ceylan filmiyle setlere dönen Pınar Deniz "Annelikten sonra böyle bir filmle dönecek olmak benim için özel bir his. Çünkü insanın içinde zamanla biriken, değişen, olgunlaşan şeylerin oyunculuğuna da mutlaka yansıdığına inanıyorum" dedi.

Kapak Yüzü Oldu

Yeni projesinin heyecanını yaşarken bir yandan da moda dünyasında rüzgarlar estiren güzel oyuncu prestijli derginin bu ayki sayısında samimi itiraflarda bulundu. ELLE dergisinin kapak yüzü olan oyuncu eşi Kaan Yıldırım'la aynı mesleği yapmanın hem konforlu hem de zor olduğunu dile getirdi. Evliliklerinde mesleki paylaşımların getirdiği avantajları ve dezavantajları açık yüreklilikle masaya yatırdı.

Kaan ile Aynı Mesleği Yapmak İlişkiye Güven Katıyor

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz, aynı dili konuşmanın evdeki yansımalarını şu sözlerle özetledi: "En konforlu tarafı dışarıdan anlatması zor olan birçok duyguyu birbirimize açıklamak zorunda kalmamak. İlişkiye güven ve rahatlık katıyor. Daha çözümcül yaklaşabiliyoruz." Sektörün getirdiği yoğun psikolojik yükü ve set ortamını birbirlerine anlatmaya gerek kalmadan anlayabildiklerini ifade etti.

En Zor Tarafı Aynı Anda İçe Kapanmak

Her güzel durumun bir de madalyonun diğer yüzü olduğunu belirten başarılı oyuncu aynı meslekten iki insanın birlikte yaşamasının getirdiği dönemsel zorluklara da değindi: "En zor tarafı da aslında yine aynı yerden geliyor. Bazen aynı anda içe kapanabiliyoruz. O yüzden ilişki içinde birbirine alan açmak çok sağlıklı" diye konuştu. Birbirlerinin duygusal dalgalanmalarına saygı duyarak bu süreci atlattıklarını söyleyen Pınar Deniz yeni sinema filminin çekimleri için şimdiden hazırlıklara başladı.