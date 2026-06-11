Can Yaman'dan İtalya Sahillerinde Kas Şovu!

Kariyerine uzun süredir İtalya'da devam eden ve orada geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından yine söz ettirmeyi başardı. Yakışıklı oyuncunun deniz kenarında verdiğ podyumları aratmayan pozları kısa sürede dijital dünyada gündem oldu. Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman son paylaşımında deniz kenarında kaslı fiziğiyle dikkat çekti. Oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Formunu Koruyor: Kaslı Fiziği Göz Kamaştırdı

İtalya'da peş peşe yer aldığı dizi projeleri ve yoğun set temposunun arasında deniz kenarında yorgunluk atan Can Yaman kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı. Düzenli spor ve sıkı bir diyet programıyla formunu her daim koruyan 36 yaşındaki oyuncunun maskülen tarzı ve kaslı görüntüsü hem Türk hem de İtalyan takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Uluslararası Hayranlarından Yorum Yağmuru

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Yaman'ın deniz esintili karelerinin altına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarda hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırırken yeni projelerini de heyecanla beklediklerini dile getirdiler. İtalya'da kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Can Yaman bu son paylaşımıyla sosyal medyadaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.