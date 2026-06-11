Demet Özdemir Ekip Arkadaşlarıyla Manifest Eşliğinde Dans Etti!

Ekran yolculuğuna dün akşam yayınlanan duygu yüklü final bölümüyle son veren yılın iddialı yapımında set arkasından gelen neşeli görüntüler buruk bir mutluluk yaşattı. Başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiren başrol oyuncusu çekimlerin son gününde enerjisiyle tüm ekibe moral depoladı. Demet Özdemir'in Eşref Rüya setinde ekip arkadaşlarıyla Manifest'in Hileli şarkısında dans ettiği anlar paylaşıldı. Görüntüler beğeni topladı.

Set Arkası Eğlencesi Sosyal Medyayı Salladı

Demet Özdemir'in, Eşref Rüya setinde ekip arkadaşlarıyla Manifest'in 'Hileli' şarkısında dans ettiği anlar paylaşıldı. pic.twitter.com/zvH0tnHiCr — Populicc (@populicc) June 10, 2026

Uzun ve yoğun geçen çekim maratonunun ardından tüm dizi ekibi son sahnelerin çekilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı. Kameralar kapandıktan sonra başlayan eğlencede ünlü oyuncunun set işçileri ve oyuncu arkadaşlarıyla yakaladığı uyum dikkat çekti. Son dönemin popüler şarkısı eşliğinde yapılan koreografi kısa sürede dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi. Güzel oyuncunun neşeli ve samimi halleri hayranlarından tam not aldı.

Eşref Rüya Dün Akşam Ekranlara Veda Etti

Televizyon dünyasında büyük ses getiren ve iki dev ismi aynı projede buluşturan dizi izleyicisine görkemli bir finalle elveda dedi. Demet Özdemir'in Çağatay Ulusoy'la başrolleri paylaştığı Eşref Rüya dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle ekrana veda etti. Sosyal medyada dizi takipçileri "Eşref Rüya" etiketini Türkiye gündemine taşırken hem hikayeye hem de oyuncuların ekran uyumuna övgüler yağdırdı. Set ekibinin bu eğlenceli dans klibi ise izleyiciler için güzel bir hatıra oldu.