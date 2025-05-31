Pınar Deniz’den Baba-Oğul Spor Pozu: “Kas Var, Kas Var!”

Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan ve eşi Kaan Yıldırım’ın spor salonundan eğlenceli bir kareyi “Kas var, kas var” notuyla paylaştı.

Pınar Deniz’den Baba-Oğul Spor Pozu: “Kas Var, Kas Var!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2025 15:14

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve iki aylık oğlu Fikret Hakan ile spor salonundan eğlenceli bir kare paylaştı. Ailece geçirilen bu keyifli an, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yüzünü Kalple Kapattı, Mizahı Eksik Etmedi

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan’ın yüzünü kalp emojisiyle kapattı. Oyuncu, paylaştığı fotoğrafa “Kas var, kas var” notunu düşerek esprili tavrıyla takipçilerini gülümsetti. Baba-oğulun spor salonundaki bu kare, yoğun ilgi gördü.

Kaan Yıldırım da Paylaştı

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşayan çift, bu kez mutlu anlarını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Kaan Yıldırım da eşiyle aynı kareyi kendi hesabında yayımlayarak “Ailem” notunu ekledi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Pınar Deniz’in doğal ve samimi paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. “Spora erken başlayanlardan” yorumlarıyla dolan gönderi, ailece geçirilen sağlıklı yaşam anlarına örnek oldu.

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