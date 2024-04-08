Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Maldivler macerası

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şu sıralar, Maldivler'in muhteşem manzarası eşliğinde keyifli bir tatilin tadını çıkarıyorlar. Tatil fotoğrafları ve paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdılar.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Maldivler macerası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 15:18

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olup yakın zamanda evlenmeye hazırlandıkları bir ilişki sürdürüyorlar. İkili, sık sık magazin gündemine gelmelerinin yanı sıra, tatil paylaşımlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Bayram tatilini fırsat bilerek Maldivler'e kaçan çift, bu tatilde Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia ile birlikte vakit geçirdi. Her iki ünlü oyuncu da sosyal medya hesaplarından tatil karelerini paylaştı ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Özellikle, yakışıklı oyuncunun sevgilisi Pınar Deniz'in yeğeni Gaia ile çekilen fotoğrafına kırmızı kalp emojisi bırakması dikkat çekiciydi.

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