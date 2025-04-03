Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Adı Açıklandı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin adını açıkladı! Oğulları dedelerinin ismini taşıyacak. İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Adı Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 10:50

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen bebeklerinin adını açıkladı. Çiftin oğulları, dedesi Fikret Hakan'ın adını taşıyacak.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım İlk Kez Anne-Baba Oldu

17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Doğum haberinin ardından, çocuğun adı merak konusu olmuştu. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, erkek bebeklerine 'Fikret Hakan' adını verdiklerini duyurdu.

Dedelerinin İsmi Yaşayacak

Bebeğin ismi, Kaan Yıldırım’ın babası Fikret Hakan’dan ilham alınarak belirlendi. Aile büyüklerine duydukları sevgi ve saygıyı göstermek isteyen çift, bu anlamlı tercihle duygusal anlar yaşadı.

Ünlü İsimlerden Tebrik Mesajları

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bebek haberi, sanat dünyasında da büyük ilgi gördü. Çiftin yakın dostları ve hayranları, sosyal medyada tebrik mesajları paylaştı. Ünlü oyuncuların hayranları, “Fikret Hakan bebek çok şanslı bir aileye doğdu” yorumlarında bulundu.

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