Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan mutlu haber: Nikah tarihi belli oldu!

Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzun süredir beklenen mutlu haberi sonunda paylaştı. Geçtiğimiz yıl 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik kararı alan çift, bu yaz evlenmeyi planlıyordu ancak nikah planlarını ertelemişlerdi. Şimdi ise çift, Eylül ortasında dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Üç sezon boyunca "Yargı" dizisinde rol alan ve bu süreçte oldukça yorulan Pınar Deniz, bu sezon gelen tüm projeleri reddetmiş ve evlilik hazırlıklarıyla ilgilenmişti. Yeni evlerinin dekorasyonuyla da yakından ilgilenen Deniz ve Yıldırım, mutlu haberi çevreleriyle paylaştı.

Evlilik haberinin ardından, çiftin bebek haberiyle de sevenlerini şaşırtabileceği konuşuluyor. Pınar Deniz'in daha önce anne olmayı çok istediğini dile getirmesi, bu iddiaları güçlendiriyor. Şimdi herkes, Eylül ortasında gerçekleşecek bu özel günü heyecanla bekliyor. (Birsen Altuntaş)