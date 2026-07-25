Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Minik Oğulları Fikret Hakan İle Tatil Pozları

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oğulları Fikret Hakan ile çıktıkları ilk aile tatilinde sahil keyfi yaptı. Çiftin kumsaldaki mutlu pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Minik Oğulları Fikret Hakan İle Tatil Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 09:25

Televizyon dünyasının en popüler ve en çok takip edilen çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım oğulları Fikret Hakan ile birlikte çıktıkları ilk aile tatilinden sıcacık ve neşeli kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. 2024 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren ve geçtiğimiz yılın mart ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşayan ünlü çift yoğun geçen çalışma döneminin ardından yorgunluk atmak amacıyla sevimli bebekleriyle birlikte deniz ve güneşin tadını çıkarabilecekleri huzurlu bir tatile adım attı.

Minik Fikret Hakan İle Sahilde Eğlenceli Saatler

Çıktıkları bu özel tatilde oğullarıyla anbean yakından ilgilenen güzel oyuncu Pınar Deniz sahil kenarında minik Fikret Hakan ile kumsalda oynayarak derece keyifli saatler geçirdi. Oğlunun sahildeki ilk heyecanına ve neşesine ortak olan ünlü oyuncunun samimi, doğal ve neşeli halleri çevredeki tatilcilerin gözünden kaçmadı. Annelik duygusunu ve hissettiği büyük mutluluğu her fırsatta dile getiren başarılı oyuncu kumsaldaki bu tatlı anlarıyla sosyal medyada da kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Kalpli Paylaşım

Bu güzel ve huzur dolu aile tablosunu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle buluşturan Pınar Deniz gönderisine sadece zarif bir beyaz kalp emojisi ekleyerek duygularını en sade şekilde ifade etti. Eşinin bu anlamlı ve sevgi dolu paylaşımına kayıtsız kalmayan Kaan Yıldırım ise kısa süre içerisinde yorum yaparak paylaşıma yine beyaz kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi. Çiftin bu samimi karesi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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