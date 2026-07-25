Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'dan Antalya’da Aşk Dolu Tatil Pozları

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Alaçatı sonrası Antalya'da romantik bir tatil yaptı. Ünlü çift havuz pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'dan Antalya’da Aşk Dolu Tatil Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 09:22

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile başarılı oyuncu Hazal Subaşı günden güne büyüyen mutlu birlikteliklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'da deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen ünlü çift yaz tatilinin yeni durağı olarak Antalya'yı seçti. Sezonun yorgunluğunu atmak için rotalarını Akdeniz'e çeviren iki ünlü isim tatilden paylaştıkları romantik karelerle adından söz ettirdi.

Havuz Başında Romantik Anlar Yaşadılar

Gözlerden uzakta keyifli vakit geçirmeyi tercih eden Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Antalya tatillerinde havuz içinde romantik anlar yaşadı. Aşk dolu dakika ve hatıralarını kişisel sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan ikilinin pozları kısa sürede dijital platformlarda gündem oldu. Yoğun geçen çalışma temposunun ardından enerji depolayan aşıkların neşeli ve samimi halleri hayranları tarafından kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Evlilik Sorularına Dikkat Çeken Yanıt: Sonbaharda Bakacağız İnanıyorum

Öte yandan ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınmayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının yönelttiği evlilik sorularına içtenlikle yanıt vermişti. Yoğun iş temposundan fırsat bulup tatil yaptıklarını belirten ünlü şarkıcı, gelecek planları ve evlilik iddialarıyla ilgili olarak doğrudan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah."

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