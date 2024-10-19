Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan bebek heyecanı! Cinsiyeti belli oldu mu?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu mu? İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan bebek heyecanı! Cinsiyeti belli oldu mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 11:00

Geçtiğimiz 17 Eylül’de Roma’da görkemli bir düğünle evlenen ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şimdi bebek heyecanı yaşıyor. Şu günlerde Londra’da bulunan çift, bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlamış durumda. Heyecan dolu bu süreçte, bebeğin cinsiyeti ise büyük merak konusu haline geldi.

Son günlerde yapılan tahminler ve çiftin yakın çevresinden gelen söylentilere göre, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeklerinin cinsiyeti erkek olabilir. Dünyaca ünlü bir organizasyonda Türk kadınını temsil eden ve büyük bir gurur yaşatan Pınar Deniz, bu heyecanlı süreçte cinsiyetle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, duyumlar ve yapılan tahminler bu yönde…

Çiftin bu heyecan dolu bekleyişiyle ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı şimdiden hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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