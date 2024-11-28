Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a doğacak bebeklerinin ismi soruldu: "Kafamızda bir şeyler var..."

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a doğacak bebeklerinin ismi soruldu. İşte tüm detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a doğacak bebeklerinin ismi soruldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2024 11:56

Geçtiğimiz eylül ayında İtalya’da gerçekleşen romantik bir düğünle hayatlarını birleştiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, erkek bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü çift, önceki akşam katıldıkları bir davette bebek heyecanlarını ve hamilelik sürecini muhabirlerle paylaştı.

Hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaan Yıldırım, eşine olan desteğini dile getirerek, “Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç” dedi.

Pınar Deniz ise aşerme konusundaki sorulara, “İştahım daha da açıldı ama aşerme gibi bir durumum yok” sözleriyle cevap verdi. Enerjik ve keyifli halleriyle dikkat çeken Deniz, hamilelik sürecinin sorunsuz geçtiğini belirtti.

Bebeğin ismi konusunda ise çift henüz bir karar vermediklerini ifade etti. Kaan Yıldırım, “Kafamızda bir şeyler var ama netleştirmedik henüz. Zamana yaydık biraz” açıklamasıyla, kararın doğumdan sonra netleşeceğini ima etti.

Birbirlerine olan sevgileri ve uyumlarıyla göz dolduran çift, bebek hazırlıklarının hızla devam ettiğini söylerken, hayranlarından da sosyal medya üzerinden tebrik ve iyi dilek mesajları almaya devam ediyor.

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