Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetlerini açıkladı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan bebek müjdesi: Erkek bebek bekliyorlar!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetlerini açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 13:40

Geçtiğimiz eylül ayında Roma’da görkemli bir düğünle evlenen ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebek heyecanlarını sevenleriyle paylaştı. Anne-baba olmaya hazırlanan çift, uzun süredir merak konusu olan bebeklerinin cinsiyetini nihayet açıkladı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bir erkek bebek beklediklerini duyurdu.

Bebek hazırlıklarına devam eden ikili, bu mutlu haberi yakın çevresiyle paylaşırken, hayranlarından da tebrik mesajları yağdı. Anne-baba olma heyecanı yaşayan çiftin bebeği için geri sayım başlamış durumda!

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