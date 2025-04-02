Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Anne Baba Oldu! İşte Bebek Müjdesi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerini kucaklarına aldı! Ünlü çift, minik oğullarıyla yeni bir hayata adım attı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Anne Baba Oldu! İşte Bebek Müjdesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2025 10:13

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım, beklenen müjdeli haberi verdi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, minik oğullarına bugün kavuştu.

Mutluluklarını Roma'da Taçlandırmışlardı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzun süredir devam eden mutlu ilişkilerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırmıştı. Nikah sonrası ortaya çıkan hamilelik haberleri ise çift tarafından doğrulanmıştı.

Minik Oğulları Dünyaya Geldi

Ünlü çift, oğullarına saatler önce kavuştu. Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Ancak Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Çiftin hayranları, sosyal medyada tebrik mesajları paylaşarak mutluluklarını dile getirdi.

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