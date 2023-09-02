Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

Kanal D'nin popüler dizisi 'Yargı' için yeni sezon çekimlerine dönen Pınar Deniz, sonunda tatil sezonunun kapandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında 2.9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatil anılarını paylaşarak "Bir an gözümü açtım, tatilim sona ermiş... Şükran içindeyim. 23'ün yazı" mesajını yazdı.

Bu gönderi kısa sürede 99 bin beğeni aldı ve takipçileri Deniz'e "'Yargı' yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz", "Pınar, tatilin bitip Ceylin karakterine dönme zamanı geldi, seni çok özledik" ve "Yeni sezon için bomba gibi hazırsın Pınar" gibi yüzlerce yorumda bulundular.