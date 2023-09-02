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Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Cambridge'de tatil yaparken mutluluktan ağlarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımıyla evlilik teklifi aldığı iddialarını tetikledi. Şimdi ise yaz sezonunun sona erdiğini duyuran Deniz'e, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Pınar Deniz sezonu kapattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2023 10:26

Kanal D'nin popüler dizisi 'Yargı' için yeni sezon çekimlerine dönen Pınar Deniz, sonunda tatil sezonunun kapandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında 2.9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatil anılarını paylaşarak "Bir an gözümü açtım, tatilim sona ermiş... Şükran içindeyim. 23'ün yazı" mesajını yazdı.

Bu gönderi kısa sürede 99 bin beğeni aldı ve takipçileri Deniz'e "'Yargı' yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz", "Pınar, tatilin bitip Ceylin karakterine dönme zamanı geldi, seni çok özledik" ve "Yeni sezon için bomba gibi hazırsın Pınar" gibi yüzlerce yorumda bulundular.

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