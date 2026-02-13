Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı

Televizyon dünyası, yılın en iddialı projesine hazırlanıyor! Yargı dizisindeki devleşen performansının ardından setlere ara veren Pınar Deniz, merakla beklenen dönüşünü Kıvanç Tatlıtuğ ile yapıyor. İkilinin başrolü paylaşacağı Dönence dizisi, şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımı olmaya aday.

Hilal Saral İmzalı Bir Ajan Hikâyesi

Yönetmen koltuğunda efsane dizilerin mimarı Hilal Saral’ın oturacağı projede, Kıvanç Tatlıtuğ "Ali" isminde bir ajanı canlandıracak. Pınar Deniz ise Tatlıtuğ’un partneri olarak "Yasemin" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dudak Uçuklatan Bölüm Başı Ücretler

Dizinin kadrosu kadar, başrol oyuncularının alacağı ücretler de magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın paylaştığı bilgilere göre, projenin maliyetleri oldukça yüksek:

Kıvanç Tatlıtuğ: Bölüm başı 4 milyon TL kazanacak.

Pınar Deniz: Projeden bölüm başı 3 milyon TL alacak.

Çekimler Mart Ayında Başlıyor

Toplam 8 bölümden oluşması planlanan dijital odaklı yapımın çekimleri için geri sayım başladı. Mart ayında sete çıkması beklenen ekibin, aksiyon ve dram dolu bir hikâyeyi ekrana taşıyacağı öğrenildi. Pınar Deniz'in ara verdikten sonra böylesine dev bir bütçeyle setlere dönmesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.