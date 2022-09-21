Pınar Deniz: Kaan Yıldırım'ın da benim kadar işkolik olduğunu düşünüyorum!

Son dönemde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Pınar Deniz, bir süre aşk yaşadığı oyuncu Yiğit Kirazcı ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası "Herkesin kendi hikayesi devam ediyor” şeklinde açıklama yapan Deniz gönlünü; son olarak adı Hande Erçel'le aşk dedikodularına karışan oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

"TAM BENLİK BİR MARKA"

Yıldırım ile mutlu birlikteliğine devam eden ünlü isim, son olarak yüzü olduğu bir markanın tanıtımı için objektif karşısına geçti. Tanıtım gecesinde basın mensuplarıyla da bir araya gelen Deniz, iş birliği yaptığı reklam kampanyasının ruhuna ve tavrına uyup uymadığına baktıktan sonra çalıştığını söyleyerek; şu ifadeleri kullandı:

"Ben çok yoğun çalışan biriyim. Bir oyuncu reklam ile bütünleştiğinde kesinlikle ruhuna ve tavrına uygun olması gerekiyor. En azından ben o kişiyim. Tam benlik bir marka, o yüzden birbirimize çok yakıştığımızı düşünüyorum. Bir reklam kampanyası ile anlaştığımda onu savunacaksam içinde oluyorum. Canı gönülden savunacağım marka ile bütünleştim."



"DEĞİŞEN MODA İNSANI DEĞİLİM"

Kıyafete ve iyi giyinmeye para harcadığını, ancak tüketim çılgınlığı yapmayarak yıllarca giyebileceği ürünleri tercih ettiğini ifade eden Pınar Deniz; "Ben, o değişen moda insanı değilim, biraz daha klasik parçaları seviyorum. O ölümsüz parçaları modern hale getirmek bende daha büyük etki bırakıyor. Yani o değişen moda insanı değilim aslında. Daha önce kıyafete para yatırmama fikrindeydim. Biraz kaliteli kumaş takıntım olduğu için biraz da bu parayla doğru orantılı olduğu için artık para harcıyorum. Ama tüketim çılgınlığı yönünden değil; daha az parça alıp daha iyi fiyat ödeyip, hayatımın sonuna kadar giyebileceğim parçalar almaya çalışıyorum. Marka takıntım yok, hiç o insan değilim" diye konuştu.

"KENDİMİ İZLERKEN AĞLIYORUM!"

Deniz, "Siz ekran karşısına geçip kendinizi izler misiniz?" sorusu üzerine ise şu cevabı verdi: