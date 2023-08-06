Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi mi aldı

Ünlü Türk oyuncu Pınar Deniz, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Cambridge'de yaşadığı mutluluk anını sosyal medya hesabından paylaşan Deniz, paylaşımında sevgilisi Kaan Yıldırım'a da özel bir şekilde gönderme yaptı. Pınar Deniz, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla yayınladığı fotoğrafta mutluluktan ağlarken görülüyor ve sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmiyor.

Deniz'in paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve 192 bin beğeni aldı. Bu etkileyici kareye, Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım da kırmızı kalp emojisiyle karşılık vererek duygularını paylaştı.

Hayranlar, Deniz'in bu paylaşımı üzerine yorum yağmuruna tuttu. Özellikle evlilik teklifi alıp almadığı konusunda spekülasyonlar yapıldı. Pınar Deniz'in gönderisine yaklaşık 2 bin yorum geldi. Takipçileri, Deniz'in sevgilisinden evlilik teklifi aldığına dair iddiaları dile getirerek çifti tebrik etti.





İŞTE O YORUMLAR

- Evlenme teklifi mi?

- Pınar evleniyor, mutluluk gözyaşları bunlar!

- Mutluluktan ağlanmış, Kaan etiketlenmiş, üstüne tarih yazılmış... Hepsinin tek bir ortak noktası olabilir; evlilik teklifi.