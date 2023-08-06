Advert

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi mi aldı

Bir süredir kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaz tatilinin tadını çıkaran Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaşan Deniz'in, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi mi aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü Türk oyuncu Pınar Deniz, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Cambridge'de yaşadığı mutluluk anını sosyal medya hesabından paylaşan Deniz, paylaşımında sevgilisi Kaan Yıldırım'a da özel bir şekilde gönderme yaptı. Pınar Deniz, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla yayınladığı fotoğrafta mutluluktan ağlarken görülüyor ve sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmiyor.

Deniz'in paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve 192 bin beğeni aldı. Bu etkileyici kareye, Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım da kırmızı kalp emojisiyle karşılık vererek duygularını paylaştı.

Hayranlar, Deniz'in bu paylaşımı üzerine yorum yağmuruna tuttu. Özellikle evlilik teklifi alıp almadığı konusunda spekülasyonlar yapıldı. Pınar Deniz'in gönderisine yaklaşık 2 bin yorum geldi. Takipçileri, Deniz'in sevgilisinden evlilik teklifi aldığına dair iddiaları dile getirerek çifti tebrik etti.

İŞTE O YORUMLAR

- Evlenme teklifi mi?
- Pınar evleniyor, mutluluk gözyaşları bunlar!
- Mutluluktan ağlanmış, Kaan etiketlenmiş, üstüne tarih yazılmış... Hepsinin tek bir ortak noktası olabilir; evlilik teklifi.

Benzer Haberler
Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde! Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı New York'ta! Ünlü çiftten yeni paylaşım Hande Erçel ile Hakan Sabancı New York'ta! Ünlü çiftten yeni paylaşım
Bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı!
Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşi Burcu Denizer’in paylaşımı dikkat çekti Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşi Burcu Denizer’in paylaşımı dikkat çekti
Ufuk Özkan taburcu oldu Ufuk Özkan taburcu oldu
deneme-12334 deneme-12334
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!
  • 04-08-2023 21:03

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!