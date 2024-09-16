Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'da evleniyor! İşte düğünün detayları....

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya’da nikâh masasına oturuyor!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'da evleniyor! İşte düğünün detayları....
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2024 09:17

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini resmiyete dökmek için önemli bir adım attı. Yıldırım'ın geçen yıl İngiltere'nin Cambridge şehrinde yaptığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Deniz, İtalya'nın Milano şehrinde nikâh hazırlıklarını tamamladı. Çift, yarın nikâh masasına oturacak.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Milano’dan el ele verdikleri ilk pozlarını Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin mutluluğu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Ayrıca, Pınar Deniz’in 1.5 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı. Çift, yakında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını da yaşıyor. Deniz ve Yıldırım, hem evlilik hem de ebeveyn olma mutluluğunu bir arada kutluyor.

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