Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'da evleniyor! İşte düğünün detayları....

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini resmiyete dökmek için önemli bir adım attı. Yıldırım'ın geçen yıl İngiltere'nin Cambridge şehrinde yaptığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Deniz, İtalya'nın Milano şehrinde nikâh hazırlıklarını tamamladı. Çift, yarın nikâh masasına oturacak.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Milano’dan el ele verdikleri ilk pozlarını Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin mutluluğu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Ayrıca, Pınar Deniz’in 1.5 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı. Çift, yakında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını da yaşıyor. Deniz ve Yıldırım, hem evlilik hem de ebeveyn olma mutluluğunu bir arada kutluyor.