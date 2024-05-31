Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?

İki yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri düşünülen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Ünlü çiftin bir süre önce ayrıldığı öne sürüldü. İkili hakkında ortaya atılan ihanet iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 10:45

İki yılı aşkın süredir birlikte olan ve bu yaz evlenecekleri düşünülen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Ünlü çiftin bir süre önce ayrıldığı iddia edildi. İkili hakkında ortaya atılan ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın haziran ayında evlenecekleri söylenmişti.

Ailelerini tanıştıran ve birlikte tatile çıkan çiftlerden Yıldırım'ın, Deniz'e geçen yaz evlilik teklifi etmesi magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. İki sevgilinin bilinmeyen bir nedenle düğün tarihlerini eylül ayına ertelediği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz hafta bir röportajında konuşan Pınar Deniz, "Biz öyle insanlar değiliz. Neden tarih koyalım? Şu an her şeyi akışına bıraktık" demişti.

"6 Ağustos 2023 tarihi sana ne ifade ediyor?" sorusuna, "Neyi ifade etmeli? Şu an hatırlayamadım" diyerek evlilik teklifi aldığı tarihi hatırlamayan Deniz'in bu sözleri sonrası kötü haber geldi.

Takvim'in haberine göre, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan çiftin ilişkilerine son noktayı koyarak ayrıldığı iddia edildi.

Ayrılığın kesin nedeni tam olarak bilinmezken, ünlü oyuncuların yakınlarından gelen bilgilere göre aralarına bir "kara kedi" girdiği konuşuluyor.

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