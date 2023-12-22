Pınar Deniz 'çabuk bakın' notuyla paylaştı, hayranları şaştı kaldı!

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle gündemden düşmeyen Pınar Deniz sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan güzel oyuncunun Instagram'a yüklediği bir kare dikkat çekti.



Ablasının doğum gününü kutlayan Pınar Deniz, "Çabuk ablamın güzelliğine bakın! İyi ki doğdun... Yıllar önce bana yazdığın gibi; Olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten korkma! Seni çok seviyorum." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

BENZERLİKLERİ OLAY OLDU



Ünlü oyuncunun ablası Huri Deniz'le benzerlikleri kısa sürede gündem oldu. Pınar Deniz'e 'İkizi gibi' şeklinde yorumlar yapıldı. Abla Huri Deniz'in babasıyla birlikte Yeniköy'de bir restoran işlettiği öğrenildi.