Pınar Deniz ayrılık iddiaları için ne dedi? İşte verdiği cevap....

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri sosyal medya üzerinden yalanladı. Paylaşımına Kaan Yıldırım’ı etiketleyen güzel oyuncu “ayrılmadık” mesajı verdi.

Pınar Deniz ayrılık iddiaları için ne dedi? İşte verdiği cevap....
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 16:58

Takvim Gazetesi, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıklarını iddia etti. Hatta ayrılık nedeni henüz bilinmesede ihanet olabileceği öne sürüldü. Pınar Deniz'den çıkan haberlere cevap gecikmedi. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ı etiketlediği bir gönderi paylaşarak ayrılık iddialarını yalanladı. Kaan Yıldırım da aynı fotoğrafı paylaşarak üzerine Serdar Ortaç'ın 'Kara Kedi' şarkısını ekledi.



Şarkının sözleri şöyle:

"Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli"

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