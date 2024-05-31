Pınar Deniz ayrılık iddiaları için ne dedi? İşte verdiği cevap....

Takvim Gazetesi, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldıklarını iddia etti. Hatta ayrılık nedeni henüz bilinmesede ihanet olabileceği öne sürüldü. Pınar Deniz'den çıkan haberlere cevap gecikmedi. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ı etiketlediği bir gönderi paylaşarak ayrılık iddialarını yalanladı. Kaan Yıldırım da aynı fotoğrafı paylaşarak üzerine Serdar Ortaç'ın 'Kara Kedi' şarkısını ekledi.





Şarkının sözleri şöyle:



"Kara kedi gireceğine aramıza

Seni şöyle alalım otur yakınımıza

Tüm gereksiz arızalar gitti gideli

Günün en güzeli sen güzeliz iki deli"