Pınar Deniz: 'Acı kısmı bırakıp tatlı kısma geçtim'

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Brand Week Istanbul etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldıktan sonra basın mensuplarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Cannes Film Festivali'ne katılmasıyla gündeme gelen Deniz, “Her Cannes’a giden konuşuluyor. Katıldığım markanın bilinirliği ve benimle özdeşleşmesi açısından değerliydi. Giydiğim kıyafetleri de severek tercih ettim,” diyerek Cannes deneyiminin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.



Son doğum gününde sosyal medyada paylaşılan esprili pastasıyla ilgili de açıklama yapan Pınar Deniz, “Kız kardeşim yaptı. Bir ara midem bulanıyordu, o da bunu düşünerek böyle bir pasta hazırlamış,” diyerek gülümseten anısını paylaştı.

Hamileliği hakkında samimi detaylar veren Deniz, sürecin keyifli geçtiğini belirterek “Acı kısmı bırakıp tatlı kısma geçtim. Bebeğimi daha çok hissettiğim bir dönemdeyim, mutluyum. Kaan her konuda destek oluyor, aşermiyorum ama iştahım oldukça arttı,” dedi. Gardırobunda hamilelik süreciyle birlikte değişiklikler yaptığını belirten oyuncu, “Hayatımın bu evresinde bu deneyimi yaşamak bana kendimi iyi hissettiriyor,” şeklinde konuştu.

Bebeğin ismi konusunda ise kararsız olduğunu ifade eden Pınar Deniz, konuyla ilgili fikir alışverişlerinin devam ettiğini belirtti.