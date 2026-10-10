Pınar Altuğ'un Kızı Su Atacan Londra'daki Okul Kurallarıyla Şoke Oldu!

Türk televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Su Atacan anne ve babasının izinden giderek oyunculuk kariyeri için dev bir adım attı. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi almak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen genç yetenek eğitim gördüğü prestijli okulun katı ve disiplinli kurallarını ilk kez paylaştı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran açıklamalarda bulunan Su Atacan okulun kılık kıyafetten kişisel bakıma kadar uyguladığı strict (sıkı) kurallar karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi.

Takı Yasak Sadece Simsiyah Giyinebiliyoruz!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, Londra'daki oyunculuk okulunun kurallarını anlattı. ''Takı yasak komple. Sadece siyah giyinebiliyoruz. Sadece siyah, simsiyah. Telefon yasak, tırnak yasak. Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim.'' https://t.co/DMleBWaSo0 — Populicc (@populicc) October 10, 2026

Oyunculuk eğitimi almak için Londra'da zorlu ve yoğun bir maratona başlayan Su Atacan okulun koyduğu kuralların disiplin boyutunu şu sözlerle dile getirdi:

"Takı yasak komple. Sadece siyah giyinebiliyoruz. Sadece siyah, simsiyah. Telefon yasak, tırnak yasak. Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim."

Oyunculuk disiplininin ve karaktere bürünme sürecinin bir parçası olarak uygulanan bu kurallar çerçevesinde öğrencilerin dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan arındırıldığı belirtildi. Oje, takı ve renkli kıyafetlerin tamamen yasaklandığı akademi ortamında öğrencilerin sadece sahneye ve beden diline odaklanması hedefleniyor.

Anne ve Babasının İzinde İlerliyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve başarılı oyuncu Yağmur Atacan çiftinin kızı olan Su Atacan çocukluğundan bu yana sanatla iç içe bir yaşam sürüyordu. Ailesinin de desteğiyle oyunculuk yeteneğini uluslararası standartlarda geliştirmek isteyen genç yetenek Londra'daki bu disiplinli eğitim süreciyle geleceğin iddialı oyuncuları arasında yer alacağının sinyallerini veriyor.

Kızlarının yurt dışındaki eğitim yolculuğunu yakından takip eden ve her fırsatta gurur duyduklarını belirten Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti Su'yun bu disiplinli akademik sürecini takdirle destekliyor.