Pınar Altuğ'dan Yürek Burkan Paylaşım: "İyi Ki Senin Kızın Olmuşum Annem."

Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u ne zaman kaybetti? Pınar Altuğ'un vefat eden annesi için paylaştığı duygusal doğum günü mesajı ve sosyal medyadaki yankıları haberimizde...

Pınar Altuğ'dan Yürek Burkan Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-02-2026 09:40

Kariyeri, mutlu evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgiyle takip edilen Pınar Altuğ Atacan, hayatındaki en büyük eksikliğin, annesinin yokluğunun altını çizen duygusal bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, 1999 yılında kaybettiği annesi Selma Altuğ’un doğum gününü unutmadı.

"İyi Ki Doğmuşsun Annem"

Annesine olan özlemini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, Selma Altuğ’un doğum gününde paylaştığı mesajla takipçilerini duygulandırdı. Annesine duyduğu sevgiyi ve minneti şu sözlerle ifade etti:

''İyi ki doğmuşsun annem, iyi ki senin kızın olmuşum''

 

27 Yıllık Dinmeyen Özlem

Pınar Altuğ’un annesi Selma Altuğ, 1999 yılında kanserle mücadelesini kaybederek aramızdan ayrılmıştı. Henüz kariyerinin başındayken bu büyük acıyı yaşayan Altuğ, aradan geçen yıllara rağmen annesinin hatırasını yaşatmaya ve özel günlerde onu anmaya devam ediyor. Takipçileri, oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce taziye ve destek mesajı yağdırdı.

 

Benzer Haberler
Gizem Karaca’dan Anne-Kız Pozu: Gizem Karaca’dan Anne-Kız Pozu: "Leyla Yaz" Bebekle Tanışın!
Diva’yı Gören Taksici Neye Uğradığını Şaşırdı! Bülent Ersoy’lu Diva’yı Gören Taksici Neye Uğradığını Şaşırdı! Bülent Ersoy’lu "Gizli Kayıt" Rekor Kırıyor.
Batuhan Karacakaya’ya Doğum Gününde Aşk Sürprizi! Sinem Akar’dan Romantik Kutlama. Batuhan Karacakaya’ya Doğum Gününde Aşk Sürprizi! Sinem Akar’dan Romantik Kutlama.
Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle: Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle: "İnsanları Şaşırtmak İstedim"
Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e Aşk Dolu Kutlama: Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e Aşk Dolu Kutlama: "Sen Gül Diye Her Şey!"
Lucas Torreira Sahadan Çıktı, Hande Sarıoğlu’nu Takibe Aldı! Yeni Bir Aşk mı Doğuyor? Lucas Torreira Sahadan Çıktı, Hande Sarıoğlu’nu Takibe Aldı! Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle:
  • 07-02-2026 10:10

Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle: "İnsanları Şaşırtmak İstedim"

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"

Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu:
  • 06-02-2026 13:03

Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: "Özel Günleri Seviyorum!"

Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı:
  • 06-02-2026 13:33

Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: "Onun En Uzun İlişkisi Bizimki!"