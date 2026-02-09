Pınar Altuğ'dan Yürek Burkan Paylaşım: "İyi Ki Senin Kızın Olmuşum Annem."

Kariyeri, mutlu evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgiyle takip edilen Pınar Altuğ Atacan, hayatındaki en büyük eksikliğin, annesinin yokluğunun altını çizen duygusal bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, 1999 yılında kaybettiği annesi Selma Altuğ’un doğum gününü unutmadı.

"İyi Ki Doğmuşsun Annem"

Annesine olan özlemini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, Selma Altuğ’un doğum gününde paylaştığı mesajla takipçilerini duygulandırdı. Annesine duyduğu sevgiyi ve minneti şu sözlerle ifade etti:

''İyi ki doğmuşsun annem, iyi ki senin kızın olmuşum''

27 Yıllık Dinmeyen Özlem

Pınar Altuğ’un annesi Selma Altuğ, 1999 yılında kanserle mücadelesini kaybederek aramızdan ayrılmıştı. Henüz kariyerinin başındayken bu büyük acıyı yaşayan Altuğ, aradan geçen yıllara rağmen annesinin hatırasını yaşatmaya ve özel günlerde onu anmaya devam ediyor. Takipçileri, oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce taziye ve destek mesajı yağdırdı.