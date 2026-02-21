Pınar Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı: "Çocuk Yapmak İçin Evlendik"

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 18 yıllık mutlu birlikteliklerinin perde arkasını araladı. Aralarındaki 9 yaş fark nedeniyle bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan çiftten, evlilik kararına dair samimi bir açıklama geldi.

"Yağmur: Senin Artık Doğurman Lazım"

Katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ, evlilik fikrinin tamamen Yağmur Atacan’dan çıktığını söyledi. Altuğ, o dönem aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Yağmur, çocuk yapma yaşımın geldiğini düşünerek, 'Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun, senin doğurman lazım' dedi. Mantıklıydı. Evlendiğimizde ben 35 yaşındaydım, Yağmur 26 yaşındaydı."

"Mantık Evliliğiyle Gelen Mutluluk"

2008 yılında nikah masasına oturan çift, bu karardan sadece bir yıl sonra, 2009'da kızları Su Atacan’ı kucağına aldı. Altuğ, evliliklerinin temelinde bir "karar" ve "çocuk yapma isteği" olduğunu vurgulasa da, geçen yıllar ikilinin arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Yaş farkı eleştirilerine her zaman dik duruşuyla yanıt veren Pınar Altuğ, eşinin o dönemki olgun tavrının evlilik kararı almasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Başarı Dolu 18 Yıl

Magazin dünyasında "örnek çift" olarak gösterilen ikili, bugünlerde kızları Su ile birlikte huzurlu bir hayat sürüyor. Yağmur Atacan oyunculuğu bırakıp ticarete atılsa da, Pınar Altuğ ekranlarda ve sosyal medyada aktif kalmaya devam ediyor.