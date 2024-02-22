Pınar Altuğ: Yağmur'a 'kavga et benimle' derdim

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 16 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Yağmur Atacan ile ilişkilerinde kavga etmediklerini açıkladı. Altuğ, "Yağmur kavga etmez. İlk flört ettiğim dönemde yakasına yapışıp, 'Kavga et benimle' derdim. Sakindir" ifadelerini kullandı.

Altuğ ayrıca, Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri' hakkında da görüşlerini paylaştı. "Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Prova nedeniyle bütün bölümü izleyemedim. Hem Yılmaz'ı hem de Hazar'ı beğendim" diyen Altuğ, dizinin başarılı performansını da takdir etti.

Pınar Altuğ'un samimi açıklamaları, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Altuğ'un ilişkisindeki huzurun sırrı ve televizyon dünyasındaki izlenimleri, merakla takip ediliyor.