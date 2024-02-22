Pınar Altuğ: Yağmur'a 'kavga et benimle' derdim

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ, oyunculuk kariyerine adım attı. 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, mutlu evliliklerini Ocak 2009'da Su adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Ünlü çiftten Altuğ, eşiyle ilişkisi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Pınar Altuğ: Yağmur'a 'kavga et benimle' derdim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2024 11:18

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 16 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Yağmur Atacan ile ilişkilerinde kavga etmediklerini açıkladı. Altuğ, "Yağmur kavga etmez. İlk flört ettiğim dönemde yakasına yapışıp, 'Kavga et benimle' derdim. Sakindir" ifadelerini kullandı.

Altuğ ayrıca, Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri' hakkında da görüşlerini paylaştı. "Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Prova nedeniyle bütün bölümü izleyemedim. Hem Yılmaz'ı hem de Hazar'ı beğendim" diyen Altuğ, dizinin başarılı performansını da takdir etti.

Pınar Altuğ'un samimi açıklamaları, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Altuğ'un ilişkisindeki huzurun sırrı ve televizyon dünyasındaki izlenimleri, merakla takip ediliyor.

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