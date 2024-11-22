Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan İtalya kaçamağı: Resmen balayına gitmiş gibisiniz'

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte İtalya’da romantik bir tatile çıktı. Tatilin tadını doyasıya çıkaran çift, sosyal medya hesaplarından keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram’da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, “Harika bir hafta sonundan” notuyla paylaştığı karelerle hayranlarından tam not aldı. 50 yaşındaki Altuğ ile 41 yaşındaki Atacan’ın aşk dolu pozları, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri çifti, “Maşallah size”, “Resmen balayına gitmiş gibisiniz” ve “Aşkınız hiç bitmesin” gibi mesajlarla övdü.

Aralarındaki 9 yıllık yaş farkı nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen çift, samimi ve sevgi dolu halleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Pınar Altuğ, romantik tatiliyle bu bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.