Pınar Altuğ ve Kızı Su’nun Yeni Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pınar Altuğ, 16 yaşındaki kızı Su ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Su için takipçiler, “Annesinin boyuna yetişti” yorumlarını yaptı.

Yayın Tarihi : 20-10-2025 16:31

Efsane dizi “Çocuklar Duymasın” ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu, son olarak 16 yaşındaki kızı Su ile birlikte verdiği pozla hayranlarını mest etti.

“Annesinin Boyuna Yetişti”

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, kızı Su ile çekildiği yeni fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın birlikte yer aldığı kare, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşımın altına “Annesinin boyuna yetişti”, “Annesi gibi çok güzel” ve “Genetik mucizesi” gibi yorumlar yağdı.

Kızının zarif duruşu ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Su, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok takipçi, Su’nun annesi Pınar Altuğ’a olan benzerliğine vurgu yaptı.

“Millete Kalsa Çoktan Ayrılmıştık”

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eşi Yağmur Atacan ile 17 yıllık evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Aralarındaki yaş farkının sık sık gündeme gelmesine aldırmayan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık.”

Ailesiyle Mutlu Bir Hayat

Kızı Su ve eşi Yağmur Atacan’la birlikte sade bir yaşam süren Pınar Altuğ, özel hayatını gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor. Ünlü oyuncunun paylaşımları, hayranları tarafından “doğal, samimi ve içten” olarak yorumlanıyor.

Pınar Altuğ, her paylaşımıyla hem nostalji yaratan “Meltem” karakterini hatırlatıyor hem de annelik yönüyle takdir topluyor.

