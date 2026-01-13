Pınar Altuğ Şaşkına Döndü: 450 Bin TL Vermedi Diye Beddua Yedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle girdiği diyaloglarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, bu kez "pes" dedirten bir olayla karşı karşıya kaldı. Kendisinden astronomik bir miktar para talep eden kişiyi ifşa eden Altuğ, parayı vermediği için ağır bir bedduanın hedefi oldu.

"450 Bin Lirayı Ayakkabı Parası Sandılar"

Her şey, bir takipçisinin Altuğ’a gönderdiği yardım mesajıyla başladı. Kendisini 4 çocuk babası olarak tanıtan ve dolandırıldığını iddia eden şahıs, ünlü oyuncudan tam 450 bin TL istedi. Altuğ, bu talebi şaşkınlıkla karşılayarak şu notla paylaştı:

"Zor durumu elbet anlarım ama birinden bu kadar rahat böyle bir miktar istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor."

"Bir Kuru Ekmeğe Muhtaç Ol" Bedduası!

Pınar Altuğ’un bu paylaşımı, bazı takipçileri tarafından "merhametsizlik" olarak yorumlandı. Bir kullanıcının gönderdiği beddua dolu mesaj ise bardağı taşıran son damla oldu:

Tepki Çeken Mesaj: "Bu yaptığın sana yakışmadı. O para senin bir ayakkabı, bir çanta paran. Umarım Allah'tan sen de daha zor günlere kalarak bir kuru ekmeğe muhtaç olursun!"

Takibi Bıraktı: Kullanıcı, bedduasının ardından Altuğ’u takipten çıkardığını da ekledi.

Pınar Altuğ: "Herkes Güzel Delirdi"

Gelen bu sert tepki karşısında sessiz kalmayan Pınar Altuğ, kendisine beddua edilen mesajı da takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, toplumdaki bu uç noktadaki beklentilere şu sözlerle sitem etti:

"Bence herkes bir güzel delirdi! Bunun başka bir açıklaması olamaz."

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kesim Pınar Altuğ’un tanımadığı birine bu kadar yüksek bir meblağ vermemesinin doğal olduğunu savunurken, diğer kesim yardım talebinin bu şekilde ifşa edilmesini yanlış buldu.