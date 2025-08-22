'Pınar Altuğ Öldü' Haberlerine İsyan Etti! Dava Açtığını Resmen Duyurdu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hakkında çıkan “öldü” haberlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı sessiz kalmayan Altuğ, avukatı aracılığıyla dava açtığını açıkladı.

Asılsız Haberler Ailesini de Etkiledi

1994 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Pınar Altuğ, 2008’de oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmiş, 2009’da kızları Su’nun doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğunu yaşamıştı. Ailesiyle huzurlu bir yaşam süren ünlü oyuncu, sahte ölüm haberleri nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Aldığı yüzlerce telefonla sarsıldığını söyleyen Altuğ, sevenlerinin endişelenmesine sebep olan bu iddialara karşı sert bir açıklama yaptı.

“Gayet İyiyim, Sağlıklıyım”

Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, trafik kazasında öldüğüme dair kurgulu bir haber paylaşmış. Ailem, dostlarım ve sevenlerim dünden beri telefonla arıyor. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım.”

Hukuki Süreç Başlatıldı

Pınar Altuğ, bu açıklamasının ardından avukatının resmi duyurusunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avukatı, 5651 sayılı Kanun kapsamında asılsız iddiaları yayan kişiler hakkında hem cezai hem de hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ve davanın açıldığı vurgulandı.