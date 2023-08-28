Pınar Altuğ, eşi hakkında gelen çirkin yoruma sessiz kalamadı!

Sosyal medya platformlarında etkileyici paylaşımlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, şu günlerde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Tekneyle mavi suların üzerinde gezen çift, son zamanlarda popülerlik kazanan bir konuya dikkat çekerek tatillerini renklendiriyor.

Yağmur Atacan, denizde büyük bir tur teknesinin son ses müzikle gezinmesini eleştiren bir paylaşım yaparak sosyal medya takipçileriyle düşüncelerini paylaştı.

Pınar Altuğ'a gelen ilginç bir mesaj, durumu farklı bir boyuta taşıdı. Paylaşımı yanlış anlayan bir takipçi, Yağmur Atacan hakkında olumsuz bir benzetme yapınca ünlü oyuncu Pınar Altuğ sinirlendi.





"İnsanlara saygı duymanız gerekir herkes kadın eteğinde para kazanmıyor" yorumunu gören Pınar Altuğ yanıt olarak "Başkalarına olan saygınız ve tavrınız da gayet anlaşılır size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum" dedi.