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Pınar Altuğ, eşi hakkında gelen çirkin yoruma sessiz kalamadı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ile tatil yapıyor. Tekne ile gezen çift, büyük bir tur teknesinin son ses müzikle denizde gezmesini eleştirdi. Bunun sonrasında Altuğ'e gelen mesaj ise şoke etti.

Pınar Altuğ, eşi hakkında gelen çirkin yoruma sessiz kalamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2023 09:03

Sosyal medya platformlarında etkileyici paylaşımlarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, şu günlerde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Tekneyle mavi suların üzerinde gezen çift, son zamanlarda popülerlik kazanan bir konuya dikkat çekerek tatillerini renklendiriyor.

Yağmur Atacan, denizde büyük bir tur teknesinin son ses müzikle gezinmesini eleştiren bir paylaşım yaparak sosyal medya takipçileriyle düşüncelerini paylaştı. 

Pınar Altuğ'a gelen ilginç bir mesaj, durumu farklı bir boyuta taşıdı. Paylaşımı yanlış anlayan bir takipçi, Yağmur Atacan hakkında olumsuz bir benzetme yapınca ünlü oyuncu Pınar Altuğ sinirlendi.



"İnsanlara saygı duymanız gerekir herkes kadın eteğinde para kazanmıyor" yorumunu gören Pınar Altuğ yanıt olarak "Başkalarına olan saygınız ve tavrınız da gayet anlaşılır size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum" dedi.

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