Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, son paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, saç rengini photoshop yardımıyla değiştirerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu yeni imajı görenler, Boluğur’u tanımakta zorlandı.

Unutulmaz Ayşegül’ün yıldızı

“Acemi Cadı” dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle şöhrete ulaşan Boluğur, oyunculuğa bir süre ara vermişti. Uzun aradan sonra sosyal medyada paylaştığı içeriklerle hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

Photoshop ile yeni imaj

Paylaşımında saçlarını açık renge dönüştüren Merve Boluğur, uygulamayla elde ettiği bu değişikliği takipçileriyle paylaştı. Görüntüyü görenler, “Merve’yi tanımak zorlaştı”, “Bu imaj sana çok farklı gelmiş” gibi yorumlarla görüşlerini belirtti.

Sosyal medyada ikiye bölündü

Ünlü oyuncunun yeni görünümü, takipçileri arasında büyük tartışma yarattı. Kimileri değişikliği beğenirken, kimileri eski tarzını özledi. Bu paylaşım, Boluğur’un sosyal medyada adından söz ettirmesini sağladı.