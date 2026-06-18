Esra Dermancıoğlu'ndan Ezber Bozan İtiraf: "Beni 800 Kere Aldatsın Umurum Olmaz!"

Esra Dermancıoğlu aldatılma itirafında bulundu: "Eski kocam aldattı, affettim. İş hayatındaki kazığı ise asla affetmem."

Esra Dermancıoğlu'ndan Ezber Bozan İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 09:45

Türk sinema ve televizyon dünyasının en açık sözlü nevi şahsına münhasır aktrislerinden biri olan Esra Dermancıoğlu konuk olduğu programda ilişkiler ve sadakat üzerine tabuları yıkacak açıklamalara imza attı. Dobra tarzı ve samimi açıklamalarıyla her zaman adından söz ettiren başarılı oyuncu özel hayatına dair saklamadığı bir gerçeği itiraf ederken aldatma kavramına getirdiği radikal bakış açısıyla sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Esra Dermancıoğlu, Dolunay Soysert'in sunumuyla Kafa TV'de yayınlanan programda aldatma üzerine oldukça çarpıcı itiraflar yaptı. Eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen oyuncu "Onu affettim" dedi.

Affettim ve Arkadaş Kaldık

İlişkilerde sadakatsizliğin dünyanın sonu olmadığını ancak kendi sınırlarının net olduğunu belirten Dermancıoğlu, eski evliliğinde yaşadığı bu tecrübeyi ve sonrasındaki süreci şu sözlerle aktardı:

"Eski kocam tarafından aldatıldım. Affettim ve arkadaş kaldık ama ilişkiye devam etmem, umurum olmaz ayrılırım."

Özel Hayattaki Aldatma Güdüseldir, İş Hayatındaki Şeytanlıktır

"Fakat iş konusunda atılan kazığı asla affetmem. İsterse gitsin beni 800 kere aldatsın, kadınlarla ne yaparsa yapsın. Özel hayattaki aldatma güdüseldir, bir histir. Üzülürsün, öfkelenirsin ama iş hayatında kandırmak bilinçli şekilde gözünün içine baka baka yapılan bir şeytanlıktır, stratejidir."

 Esra Dermancıoğlu'nun iş hayatındaki profesyonel ihanetleri, duygusal ihanetlerin önüne koyan bu felsefi yaklaşımı izleyicileri ikiye bölerken oyuncunun dürüstlüğü büyük takdir topladı.

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