Perrie Edwards ve Yıldız Futbolcu Evlendi! Sürpriz İsimler Oradaydı

Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards ile bir dönem Beşiktaş forması da giyen futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain sonunda evlendi. Çift Portekiz’in Faro bölgesinde yer alan Estoi köyünde yakın çevrelerinin katıldığı oldukça sade ama bir o kadar da sıcak bir törenle dünyaevine girdi.

Yaklaşık 70 kişinin davetli olduğu düğün gösterişten uzak ama detaylarıyla dikkat çeken bir organizasyon olarak anlatılıyor. Aileler ve yakın dostlar dışında büyük bir kalabalık yoktu daha çok “biz bize” havasında samimi bir gün yaşanmış.

Gelinlik ve Giriş Detayı Sosyal Medyayı Salladı

Törenin en çok konuşulan kısmı ise Perrie Edwards’ın gelinliği oldu. Beyaz klasik ama zarif tasarımıyla ortaya çıkan gelinlik davetliler kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Gelinliğin sadeliği çiftin genel düğün konseptiyle de uyumlu bir görüntü oluşturdu.

Perrie Edwards’ın tören alanına beyaz klasik bir araçla gelmesi de dikkat çeken detaylardan biriydi. Ortaya çıkan görüntüler “abartıdan uzak ama çok şık” yorumlarını beraberinde getirdi.

Futbol Dünyasından Sürpriz Katılım

Düğünde sadece sanat ve magazin dünyası değil futbol camiasından da tanıdık isimler vardı. Alex Oxlade-Chamberlain’in eski takım arkadaşları olan Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson ve Harrison Reed de bu özel günde oradaydı.

Eski takım arkadaşlarının katılımı törene ayrı bir sıcaklık kattı. Özellikle futbol tarafındaki dostlukların hâlâ güçlü olması dikkat çekti.

Yakın Çevre Mutluluğa Ortak Oldu

Düğün genel olarak “büyük organizasyon”dan ziyade, çiftin en yakınlarının bir araya geldiği özel bir gün gibi geçti. Abartıdan uzak atmosfer çiftin karakterine de uygun bir tercih olarak yorumlandı.

Tüm detaylar birleşince ortaya hem romantik hem de oldukça samimi bir düğün çıktı. Sosyal medyada da en çok konuşulan şey bu sadelik ve doğal hava oldu.