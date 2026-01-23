Perran Kutman’dan Haldun Dormen’e Ağlatan Veda: "Sahneye Ne Güzel Bakmışız..."

Türk tiyatro ve sinemasının efsane ismi, binlerce öğrenci yetiştiren usta sanatçı Haldun Dormen, bir süredir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. 21 Ocak 2026'da gelen bu acı haber, sanat dünyasını yasa boğdu.

Acı Haberi Oğlu Ömer Dormen Duyurdu

Usta sanatçının vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya üzerinden derin bir üzüntüyle paylaştı:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içerisindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Perran Kutman'dan Duygulandıran Veda: "Ne Güzel Bakmışız"

Dormen'in vefatının ardından sanat camiasından taziye mesajları yağarken, en duygusal paylaşımlardan biri usta oyuncu Perran Kutman'dan geldi. Kutman, Dormen ile sahnede çekilmiş eski bir fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Sahneye ne güzel bakmışız Haldun..." Bu kısa ama anlamlı not, sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak izleyicileri duygulandırdı.

Cenaze Programı Belli Oldu

Haldun Dormen için düzenlenecek veda töreninin detayları, sanatçının vasiyeti ve ailesinin kararıyla netleşti:

Anma Töreni: 25 Ocak 2026 Pazar, Saat 10.30 – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Cenaze Namazı: Öğle namazını müteakip – Teşvikiye Camii

Defin: Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Bir Devrin Sonu: Haldun Dormen’in Mirası

97 yıllık ömrüne sayısız tiyatro oyunu, film, kitap ve ödül sığdıran Dormen; sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda Türkiye'de batılı anlamda tiyatronun gelişmesine öncülük eden bir ekoldü. "Dormen Tiyatrosu" ile bir döneme damga vuran usta isim, yetiştirdiği oyuncularla Türk sanat tarihinin kalbinde yaşamaya devam edecek.