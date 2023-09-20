Perihan Savaş: “Benim annem de Macide gibi despot bir kadındı”

Dizide Macide karakterine hayat veren usta oyuncu Perihan Savaş, Dilek Taşı’nı özellikle yeni neslin izlemesi gerektiğine değindi.

“1980 dönemini anlatmak bunu yaparken de her şeye dikkat etmek gerçekten çok enteresan... Dilek Taşı çok özel bir dizi ve bunun için de çok özen göstermek gerekiyor. 1980’leri merak edenlerin özellikle yeni neslin mutlaka izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. O dönem Türkiye nasılmış, neler olmuş neler yaşanmış.” dedi.

Canlandırdığı Macide karakterini kendi annesine benzeten usta isim:

“Benim annem de Macide gibi despot bir kadındı. Macide de öyle, hep aileyi idare eden, sevgisini fazla göstermeyen, sadece evin içindeki durumları halleden evin dışında da aynı halini devam ettiren bir kadın.” şeklinde ifade etti.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı yeni bölümü ile 21 Eylül Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!