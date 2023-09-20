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Pembe Top Cansu Dere'de

Pembe Top 10’uncu kez havalanacak, farkındalığın temsilcisi Cansu Dere olacak.

Pembe Top Cansu Dere'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2023 15:02

Türkiye’de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 10’uncu kez sahaya inmeye hazırlanıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere oldu.

 

Pembe Top, 12 Ekim 2023’te hayat kurtaran erken tanı mesajını bir kez daha hatırlatmak için, Anadolu Efes SK – Real Madrid karşılaşmasında yeniden sahaya inecek. Pembe Top ile hava atışını ise Cansu Dere yapacak.

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