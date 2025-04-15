'Pembe' Gitti, 'Doktorlar'dan Transfer Geldi! Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Pembe" karakterinin ayrılığı sonrası yaşanan tartışmalar gündemdeki yerini korurken, diziye Doktorlar dizisinden tanınan sürpriz bir isim dahil oluyor.

Devrim Nas Kızılcık Şerbeti'nde

Devrim Nas, efsaneleşmiş Doktorlar dizisindeki Doktor Arslan İbrahim rolüyle hafızalarda yer etmişti. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Tiyatro kökenli başarılı oyuncunun, dizide nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu.

Sezon Finaline Geri Sayım Başladı

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 7 bölüm sonra ekranlara kısa bir ara verecek. Diziye yeni katılan Devrim Nas'ın bu bölümlerde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

'Pembe' Karakterinin Ayrılığı Sonrası Yeni Hamle

Dizide Settar Tanrıöğen’in sağlık sorunları nedeniyle ayrılması ve ardından “Pembe” karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlunun da veda etmesi, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırmıştı. Yapım ekibi, yeni sezona güçlü bir giriş yapmak için sürpriz konuk oyuncularla heyecanı yüksek tutmayı hedefliyor.