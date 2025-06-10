Pelin Özülkü’den “Mualla” Sürprizi: Lansman Gecesiyle Geliyor!

Pelin Özülkü'den Lansman Konseri Süprizi...

Pelin Özülkü’den “Mualla” Sürprizi: Lansman Gecesiyle Geliyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-06-2025 13:13

Uzun yıllardır canlı sahne performansları ve geniş repertuarı ile büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Pelin Özülkü, yeni single’ını beğeniye sunmaya hazırlanıyor.

Şarkıcının albüm habercisi olan “Mualla” adlı yeni şarkısı 13 Haziran’da Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Emre Önbayraktar imzası taşırken, prodüktörlüğünü de Önbayraktar üstlendi.

Belli aralıklarla albümdeki şarkılarını teker teker yayınlayacak olan Özülkü, 18 Haziran’da lansman gecesi düzenleyecek. Gecede albümde yer alan tüm eserlerini seslendirecek olan Pelin Özülkü, konuklarına unutulmaz bir müzik keyfi sunacak. Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Pelin Özülkü, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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