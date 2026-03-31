Pelin Karahan'lı Düşeş'in Çekimleri Tamamlandı

Dijital dünyanın yeni yükselen trendi dikey dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Başrolünde Pelin Karahan’ın yer aldığı, İki Dakika Creative House imzalı “Düşes” dizisinin çekimleri İstanbul Beykoz ve Zekeriyaköy’de tamamlandı. Merakla beklenen romantik komedi türündeki yapım, Mayıs ayı ortasında izleyiciyle buluşacak.

Yurdagül Şaşmaz’ın "Gül"e Dönüşüm Hikayesi

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı "Düşes", mütevazı bir mahallede sıradan bir hayat süren Yurdagül Şaşmaz’ın hayatındaki dramatik ama komik dönüşümü konu alıyor. İzleyiciyi "Lüks mü, huzur mu?" ve "Aşk mı, mantık mı?" gibi sorularla baş başa bırakacak olan dizi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini samimi ve bol esprili bir dille anlatıyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Dikey formatta çekilen dizinin kadrosu, adeta bir yıldızlar geçidini andırıyor. Pelin Karahan’a; Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Yeşim Salkım ve Melisa Doğu gibi usta ve popüler isimler eşlik ediyor.

Pelin Karahan: "Hayatımın En Hızlı Seti"

Dizide Yurdagül karakterine hayat veren Pelin Karahan, dikey dizi formatının getirdiği yüksek tempodan oldukça memnun. Karahan, projeye dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yurdagül’ün güçlü bir şekilde ayakta durmaya çalışması ve bunu komik bir yerden yapması beni çok heyecanlandırdı. Sosyal medyadaki kaydırma hızı gibi biz de sette çok hızlıyız. Sahne araları ve kostüm değişimleri o kadar seri ki; hayatımın en hızlı seti diyebilirim."

Dijitalde 600 Milyon İzlenme Hedefi

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, dikey içeriklerin dijital dünyadaki gücüne dikkat çekerek, daha önceki projelerinin 600 milyon görüntülenmeyi aştığını belirtti. Kavukcu, "Düşes" ile yenilikçi bir komedi evreni yarattıklarını ve izleyiciyi ilk saniyeden yakalayacak yüksek tempolu bir deneyim sunacaklarını vurguladı.