Pelin Karahan’dan Boşanma Sonrası İlk Mesaj: Sezen Aksu Şarkısıyla Gönderme!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla noktaladı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftten gelen bu haber, hayranlarını derinden üzerken; Pelin Karahan'ın boşanma sonrası ilk hamlesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

İtalya Tatilinde Manidar Paylaşım

Boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından moral depolamak için İtalya'ya giden güzel oyuncu, bir bot gezintisi sırasında çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Karahan'ın bu paylaşımına eklediği şarkı ise adeta iç dünyasının bir yansıması olarak yorumlandı.

"Aklım Başka Duygularım Başka Yerde"

Ünlü oyuncu, paylaşımına Minik Serçe Sezen Aksu'nun klasikleşmiş bir eserini ekledi. Şarkıda geçen;

"Aklım başka duygularım başka yerde"

sözleri, Karahan'ın yaşadığı zorlu süreci ve hissettiği kafa karışıklığını simgelediği şeklinde değerlendirildi.

12 Yıllık Yuva Sessizce Dağıldı

2014 yılında dünyaevine giren ve Ali Demir ile Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan çift, yaptıkları ortak açıklamada evliliklerini "karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde" bitirdiklerini duyurmuştu. İkilinin çocukları için ebeveynlik sorumluluklarını dostane bir şekilde sürdürecekleri belirtilse de, magazin kulislerinde ayrılığın ardındaki nedenlere dair çeşitli iddialar konuşulmaya devam ediyor.